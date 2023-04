PlateUp! allie la gestion mouvementée d’une cuisine et d’un restaurant à la planification et au développement stratégique, pour créer un délicieux plat roguelite sans pareil.



Jusqu'à quatre joueurs construisent et gèrent un restaurant en partant de zéro, choisissent des plats, achètent et installent des appareils - certains pouvant être liés pour créer des cuisines automatiques dernier cri - cuisinent des aliments et servent les clients. Les joueurs ont carte blanche pour concevoir leur restaurant qui continuera de s'agrandir et de se développer entre les services - avec des contenus supplémentaires et des défis à débloquer au fil de la progression.



Pourrez-vous cuisiner, servir et tout gérer pendant 15 jours mouvementés dans votre restaurant et débloquer une toute nouvelle franchise ?







Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu PlateUp! , avec à la clé une photo édition collector avec des goodies plutôt sympa.L'édition collector de PlateUp! contiendra quatre mini-figurines exclusives inspirées par les personnages jouables iconiques du jeu, d'environ 7cm de haut.PlateUp! sera disponible en éditions physiques standard et collector sur Nintendo Switch et Playstation 5 en octobre 2023.