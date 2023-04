Spoiler :



Paleo Pines est une île merveilleusement excentrique peuplée de dinosaures sympathiques et de villageois accueillants. À votre arrivée à Paleo Pines, vous emménagerez dans un vieux ranch que vous devrez remettre en état. Créez votre propre coin de paradis avec l'aide des habitants farfelus de Pebble Plaza et l'amitié naissante des dinosaures sauvages de la région. Mais il ne s'agit pas seulement d'une simulation d'agriculture : c'est à vous et à votre fidèle Parasaurolophus, Lucky, de découvrir l'histoire perdue de Paleo Pines.





Rencontrez des dinosaures et recrutez-les pour remettre en état votre ranch et cultiver des plantes afin de créer un sanctuaire chaleureux dans cette simulation d'agriculture unique et charmante. Grâce à une personnalisation approfondie des personnages et à un large choix de styles, vous pouvez transformer votre parcelle de terre en un ranch de dinosaures de rêve.







Se lier d'amitié avec des compagnons dino est le mot d'ordre dans Paleo Pines - des friandises savoureuses, des petites caresses sur le nez et des enclos confortables vous aideront à peupler votre havre de paix avec une grande variété de créatures. Vous garderez une trace de ce qu'ils aiment manger grâce à un journal des dinos très pratique. Paléo Pines propose également une grande variété de lieux à explorer - des champs fleuris aux hauts canyons, vous pouvez profiter de chaque journée pour découvrir des paysages enchanteurs et observer différentes espèces dans la nature luxuriante.

Le jeu Paleo Pines aura droit à sa sortie boîte sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.Paleo Pines sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4 à l'automne 2023.