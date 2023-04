Hell Let Loose

Joignez-vous à l’expérience toujours plus enrichissante de Hell Let Loose : un FPS se déroulant lors de la Deuxième Guerre mondiale avec des combats épiques jusqu’à 100 joueuses ou joueurs, des unités d’infanterie, des chars, l’artillerie, une première ligne qui évolue de façon dynamique et un metagame unique inspiré des jeux de stratégie en temps réel.

Leap

Depuis le lancement de Leap, plus tôt cette année, notre communauté nous a offert un soutien incroyable et nous l’en remercions. Nous sommes également fiers des créations de nos moddeurs. Pendant ce week-end de jeu gratuit, vous pourrez découvrir de nouveaux mods, le mode Opérations Spéciales et les modes compétitifs.



Si vous ne connaissez pas encore Leap, c’est l’occasion d’essayer ce FPS en équipe rempli d’action ! Vous incarnez un mercenaire d’élite, disposant d’un arsenal impressionnant et d’un véhicule personnel, mais ce n’est pas tout. Chaque classe possède des capacités dignes des super-héros qui changeront radicalement l’issue des combats. Vous pourrez choisir entre différentes cartes et plusieurs modes, comme Annihilation en équipe, Stomping Grounds, Capture the Core, Contrôle et Asset Assassination.

Crusader Kings III

Voilà votre chance d’essayer gratuitement l’un des jeux de stratégie les plus populaires et acclamés par la critique de ces dernières années. Crusader Kings III prolonge la série populaire de Paradox Development Studio, avec son mariage acclamé de grande stratégie immersive et de jeu de rôle médiéval profond. Choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations, dans un Moyen Âge épique. La guerre n’est qu’un des moyens d’établir votre règne. La vraie stratégie requiert des talents diplomatiques affutés, la maîtrise de votre royaume et de la ruse.

Don’t Starve Together

Don’t Starve Together est l’extension autonome multijoueur du jeu de survie en nature sans concessions, Don’t Starve: Giant Edition. Pénétrez dans un monde insolite et inexploré qui regorge de créatures, de dangers et de surprises étranges. Récoltez des ressources pour façonner des objets et des structures qui reflètent votre style de survie. Découvrez les mystères de ces terres étranges en suivant votre propre style de jeu. Coopérez avec vos amis dans une partie privée, ou tentez votre chance avec des inconnus en ligne. Collaborez avec d’autres joueuses et joueurs pour survivre en milieu hostile, ou tracez votre route en solitaire. Faites le nécessaire pour survivre, et surtout, ne mourrez pas de faim.

Ce week-end XBOX, ne propose de un ni deux jeux, mais bien 4 jeux pour bien profiter de ce long week-end.