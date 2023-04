Star Wars Episode I Racer

Montez à bord et accrochez-vous pour profiter des courses à l’ancienne de modules de cours de Star Wars Episode I. Incarnez le jeune Anakin Skywalker ou l’un des 21 pilotes disponibles. Démarrez vos deux moteurs pour atteindre jusqu’à 900 km/h au cœur de lacs de méthane enflammés, d’offensives de pillards Tuskens, de tunnels antigravité, et bien plus encore, dans une lutte mortelle effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée. Que la Force soit avec vous !

Hoa

Embarquez vers le magnifique monde inspiré de la mythologie de Hoa, un magnifique jeu de plateforme et d’énigmes aux graphiques peints à la main à couper le souffle, à la musique charmante et à l’atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination alors que vous incarnez le personnage principal, Hoa, qui parcourt des environnements époustouflants pour revenir là où tout a commencé.

Les jeux du mois de Mai 2023 sont dévoilés et heureusement, pour les vieux de la vieille, il y aura Star Wars Racer.