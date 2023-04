Déjouez la menace Xénomorphe et découvrez les secrets de Lethe



Aliens: Dark Descent plonge les fans dans un univers sombre et fascinant où ils devront faire toute la lumière sur les sinistres secrets de la Planète Lethe et utiliser un vaste arsenal de compétences pour survivre à une menace inédite dans l’univers d’Alien. Plongez dans une campagne narrative inédite digne de cette licence mythique où chacun de vos choix compte. Recrutez, améliorez et commandez votre escouade de Marines en temps réel grâce à des commandes intuitives au clavier-souris et à la manette. Les soldats sont contrôlés comme une seule unité et chaque ordre donné est automatiquement assigné au Marine le mieux adapté à la situation en fonction de ses compétences ou de son équipement. Les joueurs devront aussi user de stratégie pour naviguer à travers de larges environnements persistants et atteindre leurs objectifs. Cependant, il leur faudra rester prudents et surveiller la santé mentale et physique de leurs Marines, car quiconque tombe au combat est perdu pour de bon.

Focus Entertainment et Tindalos Interactive, en collaboration avec 20th Century Games, lancent aujourd’hui les précommandes d’Aliens: Dark Descent avec un nouveau trailer palpitant. Le jeu d'action/stratégie basé sur la gestion tactique d’escouade en temps réel se déroule dans la franchise emblématique d’Alien et sortira le 20 juin sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Préparez-vous pour une aventure originale et palpitante avec le trailer d’aujourd’hui et découvrez des séquences de gameplay inédites ! Un régal interplanétaire en l'honneur de Alien Day !Aliens: Dark Descent sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 20 juin.