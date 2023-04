Heartland plongera les joueurs au cœur de Silver Creek, une ville autrefois agréable du Midwest américain, tombée en ruine suite à la propagation de la Grippe du Dollar. Silver Creek est un environnement hostile en proie à des hordes d'ennemis errants où la menace imminente de la maladie et de la déshydratation est légion.



Dans The Division Heartland, et pour la première fois dans l’histoire de la franchise The Division, la Base d'Opérations sera un espace partagé. Cette dernière sera située dans la patinoire abandonnée « Rocky Rink » au sein de laquelle les joueurs pourront se rencontrer, former un groupe, personnaliser leur personnage et se préparer pour la prochaine opération.



Chaque session de jeu commencera et se terminera dans la Base d'Opérations et les joueurs récupèreront les matériaux et l'équipement qu'ils auront collectés à chaque fois qu’ils s’exfiltreront afin de mieux se préparer pour la suite. Ils devront également utiliser la Base d'Opérations pour fabriquer des fournitures et préparer leur sac de voyage avant de partir en mission en ville. Avant chaque session, ils pourront choisir parmi trois classes : « Weapons Expert », « Medic », et « Survivalist ». Chaque classe possèdera une capacité unique et, au sein d'une escouade, chacune d’entre elles sera complémentaire. Lorsqu'ils partiront en expédition en journée, les joueurs devront chercher des provisions et se préparer pour survivre à la nuit. En effet, à la nuit tombée, Silver Creek deviendra beaucoup plus instable avec un gameplay PvEvP qui obligera les joueurs à réfléchir rapidement et à œuvrer ensemble pour survivre et conserver leur butin intact.

Premières images de gameplay de Tom Clancy’s The Division Heartland et inscriptions pour les prochains tests