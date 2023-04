Aussi, Techland s'engage à soutenir ce jeu pendant 5 ans et cette mise à jour contient de nombreuses fonctionnalités et améliorations demandées par la communauté, dont :



L'avant-poste du pèlerin - Pèlerins ! Rendez-vous à l'avant-poste

Une nouvelle destination en solo et en ligne où les joueurs peuvent activer des primes, suivre les événements de la communauté et recevoir des jetons de pèlerin. Les joueurs peuvent dépenser ces jetons dans le nouvel avant-poste des pèlerins pour y acheter des armes, des tenues et des amulettes exclusives. Chaque semaine, de nouvelles primes seront proposées aux joueurs.



Le transmog de l’équipement - conservez votre style et vos statistiques

Pas de compromis sur le style, les joueurs peuvent désormais conserver leurs statistiques tout en restant élégants grâce à la fonction de transmog de l'équipement.



La fabrication d'armes - trouvez et perfectionnez les plans

Le nouveau système de fabrication d'armes permet aux joueurs de gérer leurs équipements. Les plans sont obtenus en explorant la ville ou en recevant des récompenses. En visitant les maîtres artisans, chaque plan est améliorable, augmentant les statistiques de l'arme à chaque niveau.



L'événement Viral Rush - survivez aux horreurs de la nuit

Participez à l'événement "Viral Rush" du 20 avril au 4 mai et remplissez des objectifs personnels et mondiaux afin de débloquer l'ensemble Rahim qui comprend 2 skins exclusifs et une arme. Comme les virus se répandent dans ville, les joueurs auront besoin de compétences de combat et Nightrunner accrues pour survivre.

Techland dévoile sa mise à jour majeure Gut Feeling dans Dying Light 2 Stay Human, améliorant ses combats et sa physique. Les joueurs disposent désormais de plus de moyens pour démembrer leurs ennemis, avec des craquements d'os intenses, des effets spéciaux et des nouvelles animations pour la physique des combats, rendant le gameplay encore plus satisfaisant et gore !