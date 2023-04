Autre année, autre line-up ! THQ Nordic est de retour : notre Digital Showcase 2023 sera diffusé le vendredi 11 août 2023 à 12h PDT / 15h EDT / 20h BST / 21h CEST / 22h EEST. HandyGames commencera une fois de plus par un pré-show pour vous donner un avant-goût de leurs titres, cela nous mènera directement à la vitrine THQ Nordic qui proposera une multitude d'annonces de jeux et de mises à jour de projets.



La vitrine de cette année comprendra non seulement des annonces de première mondiale, mais également des nouvelles et des révélations pour les jeux annoncés précédemment. Sans trop en dire, si vous voulez en savoir plus sur certains de nos titres comme Alone in the Dark, Outcast 2 et Trine 5, nous vous recommandons vivement de vous connecter et de consulter la vitrine !