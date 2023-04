Dans Minabo - A Walk Through Life, les joueurs doivent cultiver leur propre navet et découvrir son cycle de vie complet, du début à la fin, en interagissant avec d'autres navets et l'environnement. Faites-vous des amis, créez une famille et occupez-vous d'animaux de compagnie-navets pour établir des relations en parties rapides.



Au fur et à mesure que la vie progresse, les joueurs devront prendre des décisions difficiles concernant leurs interactions sociales. Se marieraient-ils avec un navet et auraient-ils des enfants, ou préféreraient-ils rester célibataires et prendre soin de leurs parents dans leurs derniers jours ? Minabo - A Walk Through Life est une pure (et difficile) métaphore de la vie !







Les joueurs profiteront de graphismes attrayants et de personnages charmants pour tous les publics tout en accomplissant 25 quêtes pleines de moments marquants inspirés de conseillers psychologues impliqués dans le développement. Jouez de nouveau en mode Vie Libre pour changer de chemin et partagez votre histoire de vie sur les réseaux sociaux.

Le jeu Minabo - A Walk Through Life, du développeur DevilishGames et l'éditeur SelectaPlay viennent de publier une nouvelle bande-annonce qui explique comment jouer à ce jeu vidéo indépendant.Minabo - A Walk Through Life sort le 28 avril sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4/5, et PC (Steam). Une version Xbox est prévue pour une date ultérieure Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur toutes les plateformes et visiter le site Web officiel pour plus d'informations.