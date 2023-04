Jouez GRATUITEMENT au mode multijoueur dans Call of Duty : Modern Warfare® II pour une durée limitée entre le 19 et le 26 avril. Combattez en 2v2 avec le retour de Gunfight, déployez-vous sur la nouvelle carte multijoueur de la Saison 03 Pelayo’s Lighthouse et accédez à une variété d’autres cartes et modes classiques.

