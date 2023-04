Le jeu Dead by Daylight continue son bonhomme de chemin, avec de nouveaux contenus pour son tout dernier Tome d'Archives : Ascension.Une vague de nouveaux contenus déferle sur Dead by Daylight. Le Tome 15 : ASCENSION, disponible dès le 19 avril, apporte de grandes améliorations à la Faille, notamment avec la faille profonde qui vient avec de nouvelles récompenses alléchantes et un nouveau défi d'Archives consistant à débloquer des récompenses de lore inédites. Les joueurs sont également invités à plonger dans les nouveaux Souvenirs des stars du dernier Chapitre : Instruments des Tourments et à profiter du légendaire Ashley J. William en tant qu'invité spécial de ce Tome, avec de nouveaux souvenirs et de nouvelles répliques. Pour couronner cette journée déjà riche en événements, plusieurs collections de cosmétiques épatants viendront apporter une touche unique au Royaume de l'Entité.Les joueurs auront de nombreuses opportunités exclusives à leur disposition avec la sortie du Tome 15 des Archives. Des cosmétiques et des charmes tirés des souvenirs et des vies de la Marchande de Crânes et de Thalita et Renato Lyra, les vedettes du dernier Chapitre qui apparaîtront comme récompenses de la Faille.La nouvelle Faille s'accompagnera de la Faille profonde avec des niveaux bonus, disponibles après la complétion du niveau 70. Une nouvelle lueur dorée indiquera les niveaux spéciaux et les récompenses supplémentaires à découvrir.Le Tome 15 : ASCENSION apportera un nouveau défi d'Archive au Royaume de l'Entité : les joueurs trouveront des fragments d'images au hasard dans les cartes. Ils devront les reconstituer pour débloquer de nouvelles informations. La meilleure partie de ce défi est qu'il n'est pas spécifique à un rôle! Tout ce que les joueurs auront à faire pour relever le défi, c'est de déposer les fragments ou de s'échapper vivants avec eux.Le Tome 15 : ASCENSION est disponible dès demain, 19 avril à 17h00 CET sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store et Nintendo Switch.Disponible dès aujourd’hui, Dead by Daylight proposera de nombreuses collections de cosmétiques pour les Survivants et les Tueurs. Les joueurs à la recherche de tenues plus décontractées pour leurs personnages seront ravis par la collection Instruments des Tourments, composée de la tenue de Cyber assassin pour la Marchande de Crânes, Réunion de famille pour Thalita Lyra et Repas de famille pour Renato Lyra.