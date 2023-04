Dans ce jeu d'action-aventure horrifique à la direction artistique inspirée des grands classiques des films d'animation, vous découvrirez l'histoire de Lana Benton, partie à la recherche de Carole Simmons, portée disparue.





[video][/video]

[video][/video]

Just for Games annonce le jeu Bye Sweet Carole pour 2023. Plus d'infos prochainement, car j'ai rien d'autre sous la main.Bye Sweet Carole sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC en 2024.