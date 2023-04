Shame Legacy est un survival-horror à la première personne qui se déroule dans un village cultiste du 19ème siècle. Vous devez tenter de survivre en utilisant des mécanismes de furtivité et d’évasion, en résolvant des énigmes et en découvrant votre lien avec la situation mystérieuse dans laquelle vous vous trouvez. Pendant ce temps, un danger inquiétant se profile à l’horizon…



Vous vous réveillez confus dans l’équivalent d’une convention de gestion de la colère du 19ème siècle, et vous vous rendez rapidement compte que : 1. une chasse est en cours, et 2. vous êtes la proie qu’ils chassent.

Microids Distribution France annonce l'arrivée en boîte du jeu Shame Legacy. Le jeu est développé par Fairyship Games et Revenant Games et inutile de vous dire que c'est un vrai jeu d'horreur.Shame Legacy Cult Edition est prévue pour juin prochain sur PlayStation 5.