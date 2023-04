Inner Ashes est une aventure à la première personne unique et déchirante qui met les joueurs dans les bottes d'Henry, un garde forestier diagnostiqué avec un Alzheimer précoce. Explorez son esprit pour découvrir pourquoi sa fille unique Enid a disparu de sa vie. Voyagez dans des scénarios uniques et oniriques basés sur la vie quotidienne et l'esprit d'Henry.







Les mécanismes de jeu d'Inner Ashes s'inspirent d'éléments utilisés pour aider les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à atténuer leurs symptômes. Résolvez des puzzles de tangram pour stimuler la mémoire d'Henry et lui permettre de débloquer des souvenirs clés de sa vie avec sa fille Enid. Utilisez des post-its pour aider Henry à reconnaître des objets, à se rappeler comment les utiliser et à débloquer des souvenirs passés.







Inner Ashes est une aventure à la première personne unique et déchirante, racontée à travers une histoire père-fille touchante et des scénarios mélancoliques. Aidez Henry à retrouver ses souvenirs et à découvrir les mystères qui se cachent derrière la disparition d'Enid. Dans chaque scénario, les joueurs exploreront l'esprit d'Henry, représenté par plusieurs îles oniriques.



Le jeu Inner Ashes des développeurs Calathea Game Studio, s'offre enfin une date de sortie sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox, et PC. Il faudra attendre le 30 Juin, pour mettre les mains sur ce jeu à la première personne qui explore les intrigues de l'esprit humain.Les joueurs peuvent dès à présent inclure Inner Ashes dans leur liste de souhaits sur Steam, sur Nintendo Switch (eShop), sur Xbox S|X (Xbox Store), et sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (PlayStation Store).