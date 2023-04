Conçues et produites par la société japonaise MEDICOM TOY CORPORATION, les figurines de collection BE@RBRICK font leurs débuts dans PUBG MOBILE aujourd’hui ! Dans les matchs bataille royale sur Erangel, les joueurs trouveront au hasard trois types de BE@RBRICK géants répartis sur la carte. En interagissant avec eux, les joueurs pourront obtenir des fournitures correspondant au type de BE@RBRICK qu’ils trouveront. De plus, quatre compagnons BE@RBRICK pourront rejoindre les joueurs sur les champs de bataille : Casque de niveau 3 BE@RBRICK Buddy Ghillie Suit BE@RBRICK Buddy Underworld Guide BE@RBRICK Buddy Air Drop BE@RBRICK Buddy Ces figurines seront accompagnées d'une collection de nouveaux objets, permettant aux joueurs de montrer leurs propres objets de collection BE@RBRICK sur le thème de PUBG MOBILE !

Who likes this ?

posted the 04/15/2023 at 08:39 AM by leblogdeshacka