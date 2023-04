POWERWASH SIMULATOR propose aux joueurs d'éliminer leurs soucis grâce aux sons apaisants de l'eau sous haute pression. Ils peuvent monter leur propre entreprise de nettoyage à haute pression et éliminer toute la crasse qu'ils pourront trouver. Grâce à son approche originale de la simulation, POWERWASH SIMULATOR se concentre sur la détente et l'évasion.







The M-Files : Aux frontières de Muckingham (mise à jour 1.2) : 18 avril 2023

Le jeu PowerWash Simulator, aura droit à une édition boîte dès le 13 juin prochain, sur XBOX Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5.En 2023, POWERWASH SIMULATOR embarquera les joueurs à divers endroits plus ou moins proches avec divers packs spéciaux et mises à jour à Muckingham et au-delà. La feuille de route ci-dessous contient des indices sur ce qui les attend et sera mise à jour à chaque nouvelle annonce.Les joueurs se souviennent peut-être du mystérieux désert Mauka Aitu du jeu de base où ils avaient nettoyé une statue antique, un monument imposant et une vieille locomotive à vapeur. Eh bien, on n'y trouve pas que des reliques de temps révolus mais aussi des technologies bien plus avancées, comme un centre photovoltaïque et une énorme antenne parabolique. Ils devront chasser tout ce sable pour tout faire briller.Ils se reposeront ensuite, très brièvement, sur le terrain de loisirs de Muckingham, où ils découvriront qu'un affreux food truck fait tache dans le paysage. Une fois nettoyé, il deviendra l'attraction principale du parc.Pour celles et ceux qui désirent réviser leurs notions d'histoire locale, les missions bonus existantes ont reçu de nouvelles histoires étoffant la quête principale (sans la continuer). Elles seront désormais à jour pour cette version et toute mise à jour future de l'univers de Muckingham. Les joueuses et les joueurs pourront les recommencer pour découvrir plus de récits et d'informations sur leur ville encrassée préférée.