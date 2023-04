PGA Tour 2K23 (Xbox One & Series X|S)

Mettez vos talents à l’épreuve et affichez votre style sur le PGA Tour pour devenir le ou la prochain·e champion·ne de la FedExCup. Affrontez les autres pros du TOUR avec votre MyPLAYER et développez de nouvelles rivalités. Pour la première fois, des joueurs et des joueuses pros, y compris Tiger Woods, sont disponibles pour des parties en ligne et en local ! PGA Tour 2K23 comprend de nombreux parcours sous licence, dont East Lake Golf Club, St. George’s Golf and Country Club, TPC Scottsdale et TPC Sawgrass, pour n’en citer que quelques-uns. Créez votre parcours idéal avec le concepteur de parcours, leader sur le marché. Cet outil vous propose des milliers d’objets personnalisables.

Black Desert

Plongez dans la nouvelle saison de Black Desert et découvrez Maegu, la nouvelle classe venue rejoindre un casting toujours plus riche. Entrez dans un monde aux graphismes de pointe, profitez des décors spectaculaires et des environnements réalistes riches en détails. Prenez part à des combats innovants ne ressemblant à aucun autre MMORPG. Rejoignez des guildes incroyables sur le champ de bataille. Remportez la victoire, devenez des seigneurs, mettez la main sur des ressources et plus encore ! Vous n’aimez pas vous battre ? De nombreuses autres activités vous attendent, de l’agriculture à la cuisine, en passant par la pêche, la navigation, la chasse, la récolte et plus encore ! Découvrez un niveau de personnalisation rare avec un créateur de personnages unique. Vous n’aimez pas la couleur d’une tenue en particulier ? Utilisez la teinture et choisissez un ton qui correspondra à votre style pour vous exprimer comme vous l’entendez !

Bravery and Greed

La richesse ou la mort vous attend, en coopération locale ou en ligne, avec jusqu’à trois amis, dans Bravery and Greed. Préparez-vous à affronter de terribles nouveaux boss dans la jungle et dans les cavernes glacées. Débloquez du contenu et des améliorations incroyables en montant de niveau avec de l’or. Faites équipe avec vos amis et repoussez des vagues d’ennemis dans le mode Horde ou réglez vos différends avec le mode PvP ou chacun pour soi. Que vous incarniez la puissante Amazone, le valeureux Guerrier, le Voleur agile ou le Sorcier excentrique, l’avarice sera éternelle.

The Elder Scrolls Online

Téléchargez The Elder Scrolls Online et jouez gratuitement du 6 au 17 avril sur Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pourrez accéder à l’édition de base du jeu et explorer 24 zones, dont l’iconique Morrowind, et plonger dans les champs de bataille, la Cité Impériale et Cyrodiil, les zones joueur contre joueur du titre. Vous aurez même l’opportunité de commencer l’aventure qui durera toute l’année, L’Héritage des Brétons, grâce au prologue de High Isle. À partir du 12 avril, vous pourrez aussi profiter de la nouvelle quête servant de prologue à Necrom dans l’édition de base du jeu.

Les jeux du Free Play Days sont disponibles depuis hier et ceux jusqu'à lundi matin. Abonnés et abonnées Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate, ne manquez pas ces Jours de jeu gratuit !