Les jeux du week-end pour le programme des Free Play Days sont dévoilés et maintenant disponible depuis hier.Montez une équipe avec vos amis pour devenir les pompiers les plus bankables de la ville ! Précipitez-vous dans des bâtiments en feu remplis de dangers, d’objets de valeur et de systèmes de sécurité de pointe. Éteignez des incendies, sauvez des vies, récupérez des biens et faites-vous un fric monstre ! Achetez du matériel avancé et de nouvelles tenues pour débloquer de nouvelles manières de jouer.Votre employeur à moitié compétent, Kindred Aerospace, vous envoie dans un monde extraterrestre lointain dans le but de trouver un nouveau foyer pour l’humanité ! Mais le monde qui vous attend regorge de défis, d’humour et de surprises. Malheureusement, Kindred n’a pas pensé à vous donner l’équipement dont vous aurez besoin, ce qui veut dire que vous devrez le trouver ou le fabriquer par vous-même.Découvrez l’histoire d’Anja, une fille téméraire et un brin rebelle. Élevée par son père dans une banlieue rurale, elle voit sa vie sombrer dans le chaos lorsqu’elle est attaquée chez elle et qu’un pouvoir mystérieux s’éveille en elle. Le monde fantastique immense, les personnages et l’esthétique du jeu sont inspirés de diverses cultures et mythologies. Ajna va rencontrer plusieurs « Incarnations » dans sa quête : des êtres qu’elle peur absorber et faire apparaître pour combattre à ses côtés. Vous pouvez recruter de nombreuses Incarnations, avec chacune une histoire et une personnalité propre. En unissant des créatures venues de terres lointaines, Ajna en apprendra plus sur elle-même et sur le monde qu’elle habite, et surtout sur la manière de le sauver.Pendant des années, nous avons fait combattre des armées pour conquérir l’Histoire. C’est l’heure de passer à l’étape suivante. Age of Empires II : Definitive Edition est désormais disponible sur toutes les plateformes Xbox. Profitez d’une nouvelle façon de jouer à l’un des jeux de stratégie les plus appréciés sur console, optimisé pour jouer à la manette, et comprenant de nouveaux didacticiels pour rentrer rapidement dans le vif du sujet.