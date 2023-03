Les jeux du mois d'Avril pour le PS Extra et Premium sont dévoilés.Sackboy: A big Adventure :Surmontez des défis imprévisibles et palpitants, explorez des environnements uniques et profitez de contrôles intuitifs et immersifs. Lancez-vous en solo dans une course contre la montre totalement épique et remplie de dangers, ou bien constituez une équipe pouvant aller jusqu'à quatre aventuriers pour venir à bout d'épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres. Parviendrez-vous à sauver Patchwork Monde du crapuleux Vex et de son redoutable Tournebouleur et à devenir le légendaire chevalier maillé ?Meet Your Maker :Meet Your Maker est un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique où chaque niveau est conçu par les joueurs.Permutez entre les rôles tandis que vous contrôlez des avant-postes sournois labyrinthiques remplis de pièges et de gardes, puis équipez-vous pour des combats effrénés et méthodiques lors du pillage des créations d'autres joueurs.Tails of iron :Tails of Iron est une aventure RPG dessinée à la main : dotée d'un système de combat brutal et punitif, elle se déroule dans des contrées assombries par la guerre. Vous incarnez Redgi, héritier du Trône des Rats, et vous devez rétablir votre royaume contre le clan des Grenouilles et le féroce Greenwart. Dans l'exploration de ce monde, vous rencontrerez des compagnons uniques prêts à vous soutenir. Toute aide sera la bienvenue, qu'elle soit sous forme de nouvelles recettes, de plan d'armes mortelles ou d'armures ou d'une au-taupe-mobile blindée ! Surmontez vos peurs. Sauvez vos frères. Restaurez votre royaume. Votre conte commence...