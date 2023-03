Far Cry 5

Fêtez le cinquième anniversaire de Far Cry 5, l’un des jeux les plus appréciés de la série, dorénavant jouable à 60 images par seconde sur Xbox Series X|S. Découvrez le monde ouvert de Hope County, dans le Montana, pris d’assaut par une secte apocalyptique. Plongez dans l’action de la campagne scénarisée en solo ou en coopération à deux, utilisez un riche arsenal d’armes et d’alliés et libérez Hope County de l’emprise de Joseph Seed et de ses disciples.

Bassmaster Fishing: 2022 Bassmaster Classic

Préparez-vous à vivre les sensations fortes de la pêche au bar et du tournoi Bassmaster Classic 2022 du lac Hartwell. Plongez dans le contenu sous licence de la série Bassmaster et découvrez des événements allant du niveau amateur à expert. Gérez vos sponsors, équipez votre attirail de rêve, et personnalisez l’apparence de votre pêcheur pour participer aux événements Bassmaster. Pour la première fois, participez en tant que pêcheur professionnel ou défiez-en lors de l’Elite Tour à travers 8 lieux réels, ainsi qu’un neuvième site inédit, le lac Hartwell de Bassmaster Classic 2022. Montez dans le classement, obtenez des sponsors et progressez au sein de votre carrière B.A.S.S.® pour remporter le tournoi.

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition

Préparez-vous pour une immersion dans la face sombre de l’univers de Marvel, dans Marvel’s Midnight Suns, un RPG tactique unique qui combine narration riche, relations entre ses personnages et système de combat révolutionnaire avec des cartes, pensé par les maîtres de la stratégie, Firaxis Games ! Découvrez le Season Pass du jeu, également inclus dans son Édition Légendaire, pour toujours plus de contenu. Celui-ci ajoute quatre extensions avec de nouveaux héros, des missions et des améliorations inédites pour l’Abbaye ainsi que des apparences et des tenues originales. Deadpool et Venom sont déjà disponibles et Morbius et Storm arriveront très bientôt !

Petit retour, rapide pour les jeux du Free Play Days.Les jeux du week-end pour les abonnés Gold sont dévoilés.