Session : Skate Sim

Grâce au dual sticks controls, chaque stick représente un pied et vous devez apprendre à les gérer et à transférer le poids comme en réalité sur votre skate. La physique a été développée afin d’apporter réalisme, fluidité et immersion. Comme dans la vraie vie des skateurs, les premières heures peuvent paraitre difficiles, mais une fois la technique maitrisée vous retrouvez la fierté de passer votre tout premier vrai kickflip !

Session : Skate Sim offre également une personnalisation complète de vos options pour obtenir l’expérience qui vous correspond parfaitement. Evidemment, tout est pensé pour vous accompagner grâce à un tutoriel complet et vous pourrez sélectionner la difficulté parmi 4 niveaux disponibles !

Autonauts

Colonisez des planètes inhabitées à travers l’immensité de l’univers et donnez leur vie par les pouvoirs de l’automatisation. Sortez de votre vaisseau et initiez la colonisation de nombreux mondes en récoltant des ressources naturelles. Créez des outils rudimentaires à partir de modèles, puis commencez à construire des robots travailleurs pour vous aider dans vos tâches.

Travaillez et façonnez leur intelligence artificielle à l’aide d’un langage de programmation graphique, puis ordonnez-leur d’initier la construction de vos colonies. Difficile de ne pas s’émerveiller devant la naissance de vos propres civilisations de robots travailleurs, bien heureux d’être sous vos ordres !

Anno 1800

Bienvenue à l’aube de l’Ère industrielle dans ce jeu de gestion-construction en temps réel. Soyez au cœur d’une des époques les plus riches en mutations de toute l’histoire. Découvrez de nouvelles technologies, de nouveaux continents et de nouvelles sociétés. Bâtissez un nouveau monde à votre image !



Jouez en solo ou accédez au mode en ligne pour jouer en PvP ou en coop : De vous seul dépend la trace que vous laisserez dans l’histoire.

Affichez tous vos talents de leader : à vous de bâtir de gigantesques métropoles, de mettre en œuvre des réseaux logistiques, de coloniser un exotique nouveau continent, d’affréter des expéditions aux quatre coins du globe et de dominer vos adversaires sur les plans diplomatique, commercial ou militaire.

