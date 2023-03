Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Jusqu’au 16 mars, découvrez l’action explosive en 5 contre 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Si vous ne connaissez pas encore ce titre doté d’une immense communauté en ligne, vous ferez l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire. Accédez à toutes les cartes et tous les modes pour profiter de l’intégralité de l’expérience, votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu en bénéficiant des réductions exceptionnelles proposées durant les Jours de jeu gratuit.

WRC Generations – The FIA WRC Official Game

Montrez-vous à la hauteur dans la simulation de rallye la plus complète, réaliste et exigeante jamais développée par KT Racing : WRC Generations – The FIA WRC Official Game. Plongez au cœur de l’action et pilotez les véhicules du championnat WRC 2022, dont les nouveaux modèles hybrides. Pour les fans de compétition, l’arrivée du mode Ligues permet de se confronter en ligne à des adversaires de niveau similaire. Terminez devant vos concurrents pour gravir les échelons et atteindre la catégorie Légende !

Dead by Daylight

C’est le moment idéal pour s’immerger dans Le Brouillard. Profitez gratuitement de Dead by Daylight ce week-end et de 50 % de réduction sur l’Édition Standard du jeu. De plus, le chapitre Instruments des tourments est dorénavant disponible, avec la nouvelle tueuse, la Marchande de Crânes, et deux survivants, Thalita et Renato Lyra.

Cities: Skyline – Xbox One Edition

Cities: Skylines – Édition Xbox One vous met aux commandes d’une ville en pleine croissance : vous serez responsable de la construction de ses premières rues jusqu’aux moindres besoins en constante évolution d’une vibrante cité peuplée de milliers d’habitants. Concevez, construisez et gérez la ville de vos rêves, de ses services publics à ses arrêtés municipaux et mettez-vous au défi de transformer une humble bourgade en une vibrante mégalopole.

Les jeux du week-end pour le programme Free Play Days sont dévoilés (enfin depuis hier même).Vous avez jusqu’au lundi 13 mars à 7h59, heure française. (Rainbow Six Siege restera disponible jusqu’au jeudi 16 mars).