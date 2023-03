Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est si avancée que le « réel » est un concept relatif, tandis que la « vie » et la « mort » se déclinent en de nombreuses définitions. Les mondes virtuels nourrissent des problèmes bien réels de la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil.



Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui ont une certaine expérience de ces mondes et qui travaillent pour découvrir et exploiter des mécanismes cachés dans ces réalités moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l’un d’eux. Vous êtes un Gamedec.



Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo et sans combat récompensé par la critique. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, ne vous laissez pas tromper, sauvez des vies, et enquêtez sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger : vos choix vous définissent.

Il est temps de démarrer votre enquête avec le jeu Gamedec - Definitive Edition, qui est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, en digital ou en boîte.Gamedec - Definitive Edition est maintenant disponible en édition physique sur Playstation 5.