Dans Rune Factory 3 Special, vous incarnez Micah, un jeune homme qui a le pouvoir de se transformer en monstre ressemblant à un mouton doré, appelé wooly. Secouru par une jeune femme après être tombé la tête la première dans la ville provinciale de Sharance, Micah se réveille sans aucun souvenir de son passé et se retrouve bientôt embarqué dans un conflit de longue date entre humains et monstres. Micah doit s'efforcer de construire des ponts entre les races pour rétablir la paix, tout en découvrant un secret choquant qui lui est propre.



Avec un tout nouveau contenu, dont le mode "Jeunes mariés", un ensemble d'aventures autonomes débloquées après le mariage avec chacune des 11 bachelorettes du jeu, et un nouveau niveau de difficulté "Enfer" pour défier même les joueurs chevronnés !







À l'intérieur nous retrouverons :



-Le jeu

-Un carnet A5 de 140 pages

-Une planche d'autocollants de personnages

-Un set de pin's Micah

-Un écusson tissé

-Un mode "maillot de bain" dans le jeu

-Une boîte collector (car bon, il y a pas mal de gens qui jettent les boîtes)





À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un carnet A5 de 140 pages-Une planche d'autocollants de personnages-Un set de pin's Micah-Un écusson tissé-Un mode "maillot de bain" dans le jeu-Une boîte collector (car bon, il y a pas mal de gens qui jettent les boîtes)

La version remasterisée de Rune Factory 3, Rune Factory 3 Special se date pour le 5 septembre 2023, avec en prime une petite édition spéciale.Rune Factory 3 Special sera disponible en édition physique Standard et Limitée sur Nintendo Switch le 5 septembre 2023.