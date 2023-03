Disponible avec cross-play ! Vous pouvez même jouer avec des amis sur d'autres plateformes ! Megaton Musashi: Wired proposera un mode multijoueur en ligne pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam ! Essayez Colosseum Battle et éliminez des ennemis massifs en équipe ou combattez d'autres joueurs dans des affrontements 3 contre 3 ! Tout le monde peut profiter ensemble de l'action robotique unique de Musashi !



De nouveaux robots collaboratifs entreront en lice pour rejoindre les rangs légendaires de Mazinger Z et Getter Robot !

Attendez-vous à UFO Robot Grendizer, COMBATTLER V et VOLTES V !

Megaton Musashi: Wired vient d'être annoncé par Level-5Pas de date de sortie pour le moment, juste un vague 2023.