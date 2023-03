Après avoir déserté le Troisième Reich, un groupe de fugitifs lutte pour survivre aux épreuves brutales du front de l’Est de la Seconde Guerre mondiale. Se faufilant à travers un territoire déchiré par la guerre, ils devront affronter un mal qui défie non seulement leurs valeurs et leurs idéaux, mais aussi l'humanité tout entière.



Découvrez une facette méconnue de la Seconde Guerre mondiale à travers la campagne trépidante de War Mongrels. Afin d’enrichir l’histoire, les scènes d’action viscérales sont accompagnées de scènes animées inspirées de récits réels de survivants et d'historiens de la guerre. L’authenticité est également présente dans les détails des uniformes, la géographie, les articles de presse…rien n’a été laissé au hasard.



Le développeur Destructive Creations a souhaité mettre en lumière des aspects de la Seconde Guerre mondiale apparaissant rarement dans les livres d'histoire. Tout le contenu de War Mongrels a été soumis à un examen minutieux et approfondi, multipliant les références à un large éventail de sources historiques, vérifiées par les consultants en histoire Michał Flont, Jack Cuccurullo, et approuvées par des historiens indépendants du monde entier.

Le jeu War Mongrels aura droit à une édition boîte, qui sera distribué par Microids.Cette version boîte aura droit à un fourreau, un livret sur les personnages, la bande originale du jeu en version digitale.