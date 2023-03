L'animateur et coproducteur de l'émission est Set Free Richardson, lauréat des Cannes Lions et producteur exécutif de ESPN 30 for 30 The Greatest Mixtape ever, une série de documentaires sportifs de la chaine de sport numéro 1 outre-atlantique.



"Free est un créateur de classe mondiale et il comprend la culture du basket-ball et tous ses éléments de style de vie", a déclaré Glenn Chin, directeur principal du marketing chez Niantic. "Je pense que les fans vont vraiment adorer cette série de contenus, en voyant les joueurs de la NBA dans des conversations franches, partageant des idées qu'ils n'ont jamais partagées publiquement auparavant."



"Ce fut un plaisir de produire 'Where I'm From' avec Glenn et l'équipe NBA All-World de Niantic", a déclaré Set Free Richardson. "Nous partageons la même passion pour le basket-ball, la musique, la mode et la culture. Alors quand ils m'ont demandé de discuter avec certains des plus grands joueurs de la NBA d'aujourd'hui pour connaitre leurs histoires sous un jour nouveau, cela m'a semblé être une évolution naturelle des histoires que j'ai produites auparavant, depuis l'époque de ma Mixtape And1."

Niantic a présenté il y a deux jours le premier épisode de la série de contenus NBA All-World "Where I'm From". Dans cet épisode, Jalen Green, joueur des Houston Rockets et ambassadeur du jeu, partage ce qui a façonné son parcours vers la NBA tout en donnant aux spectateurs un aperçu de ses goûts en matière de musique et de mode.NBA All-World a été lancé mondialement le 24 janvier. Il s'agit d'un jeu de basket-ball géolocalisé sous licence officielle dans lequel les joueurs peuvent trouver, défier et affronter les joueurs actuels de la NBA dans leur quartier, puis les recruter dans leur équipe avant de faire leurs preuves sur les playgrounds. NBA All-World étend le monde du basket à de nouveaux territoires de réalité augmentée. Le jeu est gratuit et est actuellement le jeu de sport n° 1 sur l'App Store.