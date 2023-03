The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition propose de nombreuses améliorations pour une expérience plus immersive dans un RPG déjà captivant. Mis à jour pour la nouvelle génération de console , le jeu a profité de modifications de l'environnement avec une qualité graphique rehaussée dans de nombreux domaines, des améliorations de l'IA avec une meilleure gestion des déplacements et de nouvelles animations pour les maraudeurs, sans oublier de meilleurs effets visuels pour fournir une expérience sans précédent au joueur. De plus, les joueurs pourront profiter d'une meilleure synchronisation du doublage, d'animations améliorées pour les visages et d'une plus grande fidélité dans la gestion de la lumière pour les cheveux et la peau afin de donner vie le plus fidèlement possible aux personnages préférés de chacun. Le jeu ne s'est pas seulement amélioré graphiquement. C'est également la version la plus fluide du jeu avec une optimisation des performances et une réduction des temps de chargement.



The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est une véritable célébration du jeu récompensé de 2019, remastérisé avec une foule d'améliorations afin d'en faire la meilleure version possible du jeu. Véritable signature des jeux d'Obsidian, l'histoire laisse les commandes au joueur et permet à vos choix d'influencer non seulement son déroulement, mais aussi le développement de votre personnage, les histoires de vos compagnons et les différentes fins possibles.





"Que vous découvriez The Outer Worlds ou que vous ayez déjà exploré les moindres recoins de la colonie d'Halcyon, la Spacer’s Choice Edition est l'expérience la plus complète du RPG primé. Et je ne dis pas ça uniquement parce que le conseil d'administration décide de ma paie", déclare Leonard Boyarsky, co-réalisateur chez Obsidian Entertainment. "The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition a de meilleurs graphismes, des performances améliorées, une limite de niveau plus élevée et 100 % d'emballages en moins", indique Tim Cain, co-réalisateur chez Obsidian Entertainement.

Le jeu The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est disponible depuis aujourd'hui. Cette compilation regroupe le jeu et ses deux DLC's.The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, est désormais disponible au téléchargement en version numérique sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC