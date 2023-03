Les arènes : la nouvelle extension massive ajoutant des heures de gameplay !



Avec 9 nouvelles zones et 45 défis impitoyables répartis en 5 modes de jeu : l’extension gratuite Arenas mode offre jusqu’à 10 heures de jeu supplémentaires à un jeu d’action qui ne manque déjà pas de piquant. Les maîtres du Kung Fu seront poussés dans leurs derniers retranchements avec le mode Survie et ses vagues incessantes d’ennemis. Ils tenteront également d’atteindre la perfection grâce au mode Performance, de battre le temps en Time Attack et de défendre une zone précise en mode Capture. Enfin, le mode Manhunt les invitera à terrasser une cible particulièrement bien entourée.

Le studio Sloclap et l’éditeur Microids ont le plaisir d’annoncer que l’édition standard et l’édition limitée « Vengeance Edition » de Sifu pour Xbox Series X et Xbox One seront disponibles dès le 30 mars 2023 en Europe. Célèbre pour son jeu multijoueur à succès Absolver (2017), Sifu, le 2ème titre du studio parisien propose un condensé d’action survoltée sur fond de kung-fu et de vengeance.