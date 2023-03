The Thaumaturge est un jeu de rôle à part entière avec des mécanismes de développement de personnage qui permettent aux joueurs d'aborder les événements du jeu de différentes manières, de faire leurs propres choix et d'en assumer les conséquences. Le gameplay est grandement influencé par la présence d'êtres mystiques, les puissants Salutors, qui influent sur les mécanismes de combat au tour par tour en améliorant les compétences de combat du personnage principal et en augmentant ses statistiques. Ils impactent également l'aspect narratif du jeu en permettant aux joueurs de manipuler d'autres personnages pour atteindre des objectifs personnels. Le jeu se déroule à Varsovie au début du XXe siècle, sous le régime autoritaire de l'Empire russe. La ville est une métropole multiculturelle où le luxe et la richesse côtoient la pauvreté et le crime. Dans ce cadre historique très bien documenté, les joueurs auront l'occasion de rencontrer des personnages historiques et de découvrir leur implication dans l'histoire du jeu.

Après, l'annonce du jeu, voici un peu de gameplay avec les premières images in-game du jeu The Thaumaturge, qui sera disponible dans l'année.