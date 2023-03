Il y a longtemps, la Terre est devenue de plus en plus insoutenable. Les prévisions les plus optimistes prévoyaient que la race humaine pourrait survivre encore 10 ans seulement. Sur la station lunaire internationale , un groupe de scientifiques a construit NOAH : un supercalculateur piloté par l'intelligence artificielle dont la seule directive était de sauver l'humanité. Il a trouvé une solution : transformer la Lune en un vaisseau spatial géant utilisant son noyau comme réacteur pour transporter des millions d'embryons vers la planète superhabitable la plus proche. Cette opération s'appelait l'initiative LUNARK.



Aujourd'hui, les humains sont sur le point de célébrer le 300e anniversaire de leur arrivée sur leur nouveau monde natal : Albaryne. NOAH règne sur les colons avec son armée de droïdes, et LUNARK, en orbite géostationnaire au-dessus d'Albaryne, est devenu un symbole d'oppression pour une partie croissante de la population.



Vous incarnez Leo, un jeune orphelin solitaire aux caractéristiques physiques et physiologiques uniques qui attisent la curiosité – sinon la haine – de ses concitoyens. Vous l'aiderez à accomplir son destin au milieu d'une rébellion contre LUNARK et rencontrerez un large éventail de personnages colorés, coincés de chaque côté du conflit qui s'intensifie.







Principales caractéristiques



Jeu solo.

12 niveaux à explorer.

Style pixel art coloré et minimaliste.

Beaucoup de cinématiques contextuelles utilisant la technique de rotoscopie.







Le jeu de plateforme Lunark, du développeur Canari Games , sera disponible dès le 30 Mars sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch , PC via Steam et Mac.