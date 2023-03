Avec un mélange unique d'ingénierie et d'exploration, les joueurs peuvent découvrir un monde unique de défis, fabriquer des outils et des machines, et même construire leurs propres structures à partir de zéro.



Grâce à son système de tutoriel convivial qui présente les bases de l'ingénierie d'une manière amusante et attrayante et à un environnement semblable à celui d'un jouet technologique, les joueurs de tous âges pourront explorer et apprendre le système de programmation visuelle étape par étape, en acquérant des connaissances au fil du temps et en pouvant partager leurs créations avec la communauté Plasma.

Le nouveau jeu de Dry Licorice, Plasma, sortira sur Steam, en accès anticipé le 30 mars !Plasma sortira le 30 mars sur PC via Steam.