Diablo III: Eternal Collection

Jouez à Diablo III et affrontez des hordes de démons pendant les Jours de jeu gratuit. Remuez la terre, oblitérez vos ennemis par le feu ou la glace et invoquez des sbires d’un autre monde grâce aux pouvoirs de votre héros ou héroïne en choisissant parmi plusieurs classes. Découvrez également la Saison 28 : “Les Rites de Sanctuaire”, l’une des saisons les plus riches de cet action-RPG épique. Profitez du nouveau système de progression des Autels des Rites pour améliorer vos capacités, amassez ou confectionnez des objets primordiaux et plus encore grâce à d’incroyables nouvelles fonctionnalités et aux récompenses saisonnières.



Préparez-vous pour la sortie de Diablo IV, la nouvelle génération de l’action-RPG, le 6 juin. Avec une quantité infinie de démons à éliminer, une myriade de capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et du butin légendaire, ce vaste monde ouvert vous promet des aventures uniques et la possibilité de semer le chaos. Précommandez n’importe quelle édition numérique du jeu dès aujourd’hui pour obtenir un accès anticipé à sa Bêta Ouverte, du 17 au 19 mars.

Train Life: A Railway Simulator

Pour la première fois dans une simulation ferroviaire, vous êtes le conducteur et le chef d’entreprise ! Conduisez vos passagers ou vos marchandises à travers 10 pays et découvrez depuis votre cabine les campagnes, les villes, les forêts et les montagnes d’Europe. Chaque locomotive possède ses propres caractéristiques, qu’il faut appréhender pour les maîtriser tout en respectant la signalétique ferroviaire et en s’adaptant aux conditions météorologiques. À vous de créer votre entreprise, d’acheter et d’entretenir vos locomotives, d’embaucher vos conducteurs pour leur confier de nouveaux contrats et explorer de nouvelles voies, et d’optimiser vos activités Passagers et Fret.

Human Fall Flat

Human: Fall Flat est un jeu de plateforme hilarant se déroulant dans des paysages oniriques, jouable en solo ou avec jusqu’à 8 amis en ligne. Chaque niveau vous propose un nouvel environnement à découvrir, des manoirs aux châteaux, en passant par des vestiges aztèques, des montagnes enneigées, des lieux terrifiants ou industriels. Enfin, de nouveaux niveaux gratuits viennent régulièrement faire de ce rêve une aventure sans fin !

Les jeux du programme Free Play Days sont dévoilés pour ce weekend, jusqu’au lundi 6 mars à 7h59, heure française.