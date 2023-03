Thauma - θαύμα - le mot utilisé en grec ancien pour référer à un événement surnaturel.

Thaumaturge - θαυματουργός – le mot utilisé en grec ancien pour désigner celui qui réalise des événements surnaturels.





Dans les fissures surnaturelles entre le monde réel et les ombres de ce RPG narratif isométrique vivent des êtres ésotériques appelés Salutors. Dotés d'un pouvoir immense, seuls les Thaumaturges peuvent réellement sentir la présence d’un Salutor et utiliser leurs capacités uniques à leur guise. Les Thaumaturges, capables de s'immiscer dans les interstices de la personnalité humaine jusqu'au cœur même de la psyché d'une personne, trouveront les intentions honnêtes et les désirs subreptices d'une personne qussi facilement qu’ils découvriront ses secrets honteux, ses distorsions, ses exagérations et ses imperfections. Obéissant fidèlement à leurs maîtres, les Salutors permettent aux Thaumaturges de manipuler les humains, en exploitant leurs secrets et leurs insécurités, en pliant leur volonté pour satisfaire leurs propres besoins tout en modifiant le monde qui les entoure. En ce qui concerne le combat au tour par tour, les Salutors, dont les racines proviennent de diverses cultures, constituent une force puissante, très utile lors de rencontres dangereuses dans les ruelles sombres de quartiers comme Praga.





"Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute à son tour."



Friedrich Nietzsche



"The Thaumaturge gravite autour de l'idée de démons, tant sur le plan physique que métaphorique. Après tout, il s'agit d'un jeu imprégné de la philosophie de 11 bit studios, il vise à proposer un divertissement riche en sens. Ce thème est évoqué dans différents aspects du jeu, comme les mécaniques de jeu ou les axes narratifs pour n’en nommer que quelques-uns", déclare Karolina Kuzia-Rokosz, directrice du design chez Fool's Theory. Si le vieux dicton dit "chacun a ses propres démons", jouer à The Thaumaturge fera prendre conscience aux joueurs que tout ne doit pas toujours signifier ce qu'il semble.

"Fool's Theory s'est avéré être un excellent studio pour concrétiser notre désir d'ajouter un RPG impactant à notre gamme de jeux", se félicite Marek Ziemak, directeur général en charge de la production chez 11 bit studios. "Avec une équipe considérable d'environ 60 personnes et un budget proportionnellement adapté, The Thaumaturge est notre plus grand projet d'édition à ce jour, il n’est pas sans rappeler ce que représentait à l’époque le premier Frostpunk. Il s'agit d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur car il se déroule dans un lieu où beaucoup d'entre nous sommes nés et avons grandi, auquel nous sommes liés et qui, selon nous, n'a pas encore été correctement dépeint dans un jeu. En résumé, nous sommes plus que ravis de révéler au grand jour ce que nous avons façonné au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis l'émergence de l'idée initiale".

Après une longue période de recherche sur tout ce qui est mystique et mystérieux, les équipes d'édition et de développement de 11 bit studios et de Fool's Theory sont fières de présenter The Thaumaturge. Ce jeu de rôle axé sur l'histoire, avec une approche unique du combat, du développement de personnage et des mécanismes d'enquête, aborde le thème complexe des démons intérieurs. The Thaumaturge se déroule à Varsovie, une métropole culturellement diverse et capitale d’une Pologne annexée par l'Empire russe, au début du XXe siècle. En demandant aux joueurs d'assumer des choix moralement ambigus, ceux-ci pénètrent dans un monde spirituel dirigé par des pouvoirs cachés qui dépassent l'entendement des hommes ordinaires.En 1905, et sous le joug du tsarisme impérial russe, Varsovie est une ville aux contrastes flagrants. La pauvreté et le hooliganisme y sont aussi présents que la richesse de la haute société et les intrigues politiques. C’est un lieu où les intérêts propres à des groupes aux croyances diverses, Juifs, Polonais et Russes sont souvent en conflit, et où l’opportunité d’une vie pour un homme peut signifier la mort prématurée d'un autre.Une démo de The Thaumaturge sera présentée à huis clos lors de la GDC de cette année, qui se tiendra en mars à San Francisco.