Profitez du monde ouvert



Explorez un monde conçu à la main, voyagez à pied ou à cheval et découvrez des environnements uniques, chacun rempli de dangers, de trésors, de secrets et de beaucoup d'espace pour réaliser vos rêves de construction de votre propre ville.



Survivez à la frontière mortelle



Rassemblez, fabriquez, chassez, élevez du bétail et survivez dans une nature sauvage impitoyable. Évitez les températures torrides de la mi-journée, restez au chaud pendant les nuits glaciales et méfiez-vous des animaux sauvages dangereux. Les bandits vous guettent à chaque coin de rue, vous devez donc apprendre à utiliser des armes et à vous défendre, ainsi que le village et vos convois commerciaux.



Construisez votre maison



Des guenilles à la richesse : commencez en tant que colon, construisez votre propre ranch et développez-le pour en faire une ville prospère et florissante. Créez-la comme vous l'entendez et construisez des lieux emblématiques de l'Ouest pour concrétiser votre vision... des saloons, des bureaux du shérif ou des forges et même des hôtels.



Écrivez votre propre histoire



Découvrez un scénario très riche comportant des dizaines de missions, des dialogues à choix multiples et ses conséquences. Trouvez votre propre moyen de survivre au cœur de l'Ouest sauvage, affrontez votre passé et écrivez votre propre histoire en construisant et en développant votre colonie, en gérant les ressources, en répartissant vos travailleurs et en créant des routes commerciales vitales pour accroitre votre colonie.



Les points forts de l'accès anticipé



Un mélange captivant jeu sandbox en monde ouvert, avec du jeu de rôle, de l’action-aventure, de la survie, de la simulation de vie et de city-builder (construction de villes et de gestion des ressources).

Plus de 40 maisons, fondations et installations différentes à construire : construisez la ville du Far West de vos rêves.

De nombreuses choix de personnalisation.

Des méthodes de fabrication pour des centaines d'objets, de meubles, de fournitures diverses et de vêtements.

Une histoire profonde et des dizaines d'heures de quêtes secondaires.

Un monde ouvert magnifique, conçu à la main, vous invitant à vous promener librement et à explorer deux territoires distincts, doté de nombreux monuments magnifiques et d'autres sites intéressants à découvrir.

Créez votre propre dynastie, qui pourra durer des décennies, et vivez l'Ouest sauvage américain comme vous l’entendez

Wild West Dynasty est le dernier né de la série Dynasty, la franchise à succès de Toplitz Productions. Le jeu plonge le joueur au cœur de la ruée vers l'Ouest américain dans les années 1800 pour partir à la conquête du Far West. Il opère un savant mélange entre un monde ouvert, un jeu de rôle et de survie, ainsi qu'une dose importante de city-builder. Il est doté d’un fil narratif original et profond, en constante évolution. Ici, il faudra ici construire son propre ranch, le transformer en colonie avec d'autres colons pour bâtir une véritable "dynastie du Far West".