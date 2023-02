Nous avons été dépassés par les retours positifs reçus jusqu’ici et alors que nous approchons l’épisode final dans quelques semaines, j’ai l’honneur et le plaisir d’introduire le dernier chapitre en date dans la série De Créateur à Créateur de Sony pour The Last of Us. Cette série en deux parties présente les créateurs et les acteurs tandis qu’ils reviennent sur le temps passé à travailler sur le jeu et la série. Les participants sont :



Neil Druckmann, Producteur Exécutif / Co-Président chez Naughty Dog

Craig Mazin, Producteur Exécutif

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

moi-même, Asad Qizilbash, Chef de PlayStation Productions chez SIE

Cette première table ronde introduit les créateurs tandis qu’ils discutent du défi qu’a représenté l’adaptation de The Last of Us sur HBO, et comment ils ont abordé cette opportunité. Neil Druckmann discute de l’expérience créative nouvelle qu’est la réalisation d’un épisode de télé. Bella parle de la façon dont elle joue Ellie, comme un mélange organique d’elle-même et du célèbre personnage. Pedro revient sur son expérience marchant dans la neige tandis que des ventilateurs sur le set balançaient de l’air glacé pour simuler un blizzard. Craig parle du bénéfice net que représente la présence de fans qui ont l’attention du détail dans l’équipe de production, et comment une anxiété à l’idée de faire une bonne adaptation s’est finalement traduite en un surplus d’attention et de considération.

De nouveaux épisodes de The Last of Us sont diffusés sur HBO tous les dimanches à 18h (Pacifique), et disponibles en France sur la plate-forme de streaming Prime Vidéo peu après. Ceux qui veulent faire l’expérience du voyage de Joel et Ellie par eux-même peuvent jouer à The Last of Us Part I, disponible sur PS5 dès maintenant et sur PC dès le 28 mars.

Ici chez PlayStation Productions, nous nous efforçons de présenter nos propriétés intellectuelles de jeu les plus notables à de nouvelles audiences, et nous reconnaissons que l’adaptation de jeux vidéos depuis leur media interactif vers un nouveau media n’est pas chose aisée. Dans le cas de la série The Last of Us sur HBO (diffusée en France sur Prime Vidéo), cela signifiait raconter de nouveau une histoire adorée des fans du jeu d’une façon fidèle mais bien adaptée et intéressante pour la télé. Fort heureusement, les créateurs de haut niveau de la série étaient à la hauteur de ce défi des plus excitants, combinant ensemble des décennies d’expérience partagée dans le domaine du jeu vidéo et des séries télé.