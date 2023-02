Des personnages emblématiques et des décors inédits



Redécouvrez les personnages emblématiques et toutes les sensations palpitantes du jeu original. Aux côtés de Chun-Li, Ryu et Ken, surmontez les épreuves du château Suzaku, frayez-vous un chemin à travers Shadaloo City, et tentez de lever le voile sur la mystérieuse organisation qui tire les ficelles en secret. Rassemblez des combattants et revivez la nostalgie des histoires qui ont bâti la légende de Street Fighter !



Des éléments stratégiques et des combos facilités



Street Fighter : Duel comporte six factions : Vent, Tonnerre, Flamme, Roi Infernal , Maître et Légendaire. Choisissez les bonnes combinaisons de factions pour triompher de vos ennemis. Ajustez vos combattants et adaptez à vos stratégies pour produire des combos totalement uniques. Une fois la jauge de super combo pleine, libérez votre technique ultime et combo d’une seule pression du doigt.

Un système d’entraînement et une collection uniques



Les développeurs ont imaginé une collection et un système de développement uniques des personnages, apportant une nouvelle expérience de RPG. Les joueurs pourront faire évoluer leurs combattants grâce à la Pratique et à l’Éveil. Éliminez des boss temporaires, défiez des joueurs du monde entier dans l’Arène, et participez au PVP « Confrontation Finale » pour vivre toute l’intensité des tournois !

Que les fans de Street Fighter se réjouissent ! Sous licence officielle CAPCOM et édité par A PLUS JAPAN INC, Street Fighter : Duel est enfin là. Le jeu est désormais disponible sur l’App Store et Google Play dans cinq langues : anglais, français, espagnol, allemand et portugais.En date du 27 février, le nombre de préinscriptions pour Street Fighter™: Duel a atteint les 5 millions.Les joueurs préinscrits recevront un Cadre d’avatar en édition limitée, un pack mystère de combattants, des pièces d’Arcade et d’autres récompenses incroyables.