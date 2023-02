Après plus de 10 ans de développement, le développeur Dinosaur Bytes Studio sort enfin l'arlésienne Clive N Wrench sur consoles.Fans de jeux de plateforme, vous serez ravi de retrouver un jeu au style bien rétro. Entre Banjo-Kazooie, Jak and Daxter ou bien encore, j'ose le dire un bon vieux Super Mario 64. Le jeu nous propose de parcourir 11 niveaux, tous plus grand les uns que les autres. Car oui, les niveaux sont énormes, avec pas mal d'objets à collectionner (les montres à gousset, il y en a une tonne) et d'énigmes à résoudre. Heureusement, il y a un niveau qui nous permet de nous familiariser avec les différentes commandes du jeu. Et heureusement, qu'il y a ce niveau "bonus ", car sinon, ça aurait été un peu la galère.Malheureusement, impossible de parcourir les niveaux au choix, il faudra obligatoire passer les niveaux dans un ordre bien précis, en effectuant différents objectifs pour déverrouiller le niveau suivant.Au niveau de la jouabilité, notre petit lapin Clive, et de son petit singe, Wrench, peut sauter, effectuer un double saut, un saut en longueur ou un saut en hauteur, voir même faire l'hélicoptère avec ses oreilles. Clive répond plutôt bien aux différentes commandes, j'ai juste eu un peu de mal parfois avec la caméra, qui est un peu capricieuse. Le jeu est bourré d'humour avec pas mal d'easter eggs caché un peu partout au travers des niveaux.Visuellement, le jeu est propre sans plus, ne vois attendez pas à prendre une claque en pleine tronche. Les textures arrivent parfois avec un peu de retard et nous font perdre parfois de la vie, sans aucune explication.Pour ce qui est de la durée de vie, compter un bon 10-12h de jeu pour voir le bout de l'aventure et encore une bonne poignée d'heures supplémentaires pour le 100%.