Ultra Mega Xtra Party Challenge est un jeu dans le style WarioWare, avec beaucoup de mini-jeux que l'on joue uniquement avec le Joy-Con.Perso, j'ai joué au jeu en mode dock, même si l'on peut jouer en mode nomade, genre au bureau entre deux pauses-café.On enchaîne les mini-jeux avec des objectifs assez loufoques la plupart du temps. Le mode "histoire" est tout aussi loufoque, avec un scénario de maboule, vous êtes l'homme le plus faible du monde et vous allez vous entraîner sur le Stéroïde. Un astéroïde avec l’apparence de votre coach. Il faudra réussir l'intégralité des mini-jeux, car si vous louper une série, il faudra tout recommencer depuis le début.Le mode "Infini" est un mode où l'on doit faire le meilleur score. Au travers de plusieurs mini-jeux seuls ou en multijoueurs.Un mode "Online" est également présent, mais je ne suis pas trop friand de ce genre de mode pour ce style de jeu.Et enfin, le mode "Entraînement", qui vous permettra de vous familiariser avec le jeu. Au total, 100 mini-jeux avec des modes de difficulté différents, de quoi bien s'entraîner.Visuellement, le jeu est plutôt joli, les mini-jeux sont plaisants et il y a une grande variété, j'aime particulièrement les mini-jeux avec le PQ, le ski, en fait, j'en aime trop pour en faire la liste.Si vous voulez vous faire une partie entre potes, un samedi soir au lieu d'aller au cinéma voir un film pourri (coucou Astérix et Obélix en Chine, je sais plus le titre de cette daube), ce Ultra Mega Xtra Party Challenge, sera un très bon choix en attendant un nouveau WarioWare sur Switch.