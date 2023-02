The Invincible est un jeu narratif à la première personne basé sur le roman emblématique du même nom de l'auteur de science-fiction de renommée mondiale et futurologue polonais, Stanisław Lem. La nature humaine est de conquérir et de franchir les frontières cognitives. Nous nous efforçons d'atteindre les plus hauts sommets, de découvrir les parties les plus profondes des océans et d'atteindre les coins les plus éloignés de l'univers. Cette conviction inébranlable a conduit Yasna, une astrobiologiste à l'esprit vif, et son équipage à une mission sur Regis III. Une expédition qui les obligera peut-être à réaliser que tout, partout, n'est pas pour nous.



La nouvelle vidéo de The Invincible, qui sera disponible plus tard cette année sur PC et consoles, contient des séquences combinant du gameplay réel et des séquences en jeu. Une nouvelle démo sera présentée à huis clos lors de la GDC de cette année, du 20 au 24 mars.



Starward Industries lance également un tout nouveau site web pour The Invincible, où les fans peuvent lire tous les numéros déjà sortis de la bande dessinée liée au jeu, avec d'autres numéros à venir : [url=invinciblethegame.com/] Invisible The Game[/url]

The Alters, un récit unique mené par les interactions entre des versions alternatives d’un même humain génétique, s'inscrit parfaitement dans la philosophie de développement et de conception de 11 bits studios. Jan est un homme ordinaire, pris au piège lors d'une mission spatiale qui a mal tourné, qui tente de rentrer chez lui et de réparer sa vie brisée par la même occasion. C'est au joueur de comprendre les faiblesses et les forces des identités modifiées de Jan, ses doubles, et d'équilibrer de manière ingénieuse la dynamique entre elles.



La vie de chaque alter suit un embranchement différent à différents âges et étapes, ce qui fait d'eux des personnes différentes malgré leur ADN identique. Ils sont, à tous points de vue, des individus mus par leurs propres motivations et déchirés par leurs propres émotions. Ils ont pris des décisions différentes, l'un d'entre eux a peut-être commis des erreurs que l'autre n'a pas commises, et en regardant ce que chaque alter devient finalement, les joueurs se demanderont peut-être qui ils auraient pu devenir s'ils avaient fait les choses différemment.

11 bit studios poursuit sa quête de créer des divertissements de qualité et prépare la sortie de deux jeux de science-fiction très attendus. Les deux titres - The Invincible, une aventure scénarisée de Starward Industries, et The Alters, développé par une équipe interne, visent à offrir aux joueurs un gameplay et une narration unique, ce qui a fait la réputation de 11 bit studios. Aujourd'hui, 11 bit studios présente un nouvel aperçu pour chacun d'entre eux.