Deceit 2 est la suite tant attendue du jeu de survie d'horreur sociale bien-aimé Deceit . Outre un tout nouveau contenu, des personnages remaniés et des innovations de gameplay, Deceit 2 marquera également les débuts de la franchise sur consoles, avec une mise à niveau significative des graphismes. L'original Deceit , sorti en 2017 et téléchargé par plus de 13 millions de joueurs, était l'un des titres fondateurs du genre de l'horreur sociale asymétrique, popularisé par Deceit , Among Us et Dead by Daylight .



Deceit 2 sera une évolution du jeu d'horreur asymétrique , apportant aux joueurs une atmosphère terrifiante authentique qui imprègne tous les aspects du jeu. Deceit 2 proposera une refonte massive des mécanismes de jeu qui créera une atmosphère plus tendue et suspecte pour les joueurs alors qu'ils tentent de déterminer qui parmi leurs amis est la terreur infectée qui les traque. Le combat proposera de nouveaux objets et capacités pour renforcer les innocents alors qu'ils se défendent contre les infectés, ainsi que des cartes interactives qui créent des poursuites plus intenses. Deceit 2 offrira également un contenu narratif aux fans mettant en vedette des personnages nouveaux et de retour de l'original Deceit, suivant l'histoire d'un mystérieux rituel avec du sang et des subterfuges dans un combat multidimensionnel pour survivre.



Les visuels du jeu reçoivent également une énorme cure de jouvence grâce à Unreal Engine 5, avec des personnages plus détaillés et des monstruosités horribles, ainsi que des textures plus fidèles dans les cartes. Le nombre de joueurs a été mis à niveau à 9 joueurs, offrant plus d'opportunités de stratégie, mais plus de chances que quelqu'un soit également infecté. Les joueurs pourront également échanger avec un nouveau personnage "The Peddler" contre des armes, des objets et des indices sur les joueurs infectés.

" Deceit 2 développe de manière ambitieuse le gameplay du Deceit original tout en révisant et en améliorant les fonctionnalités en fonction des commentaires de notre communauté dévouée", a déclaré le PDG de World Makers, James Thompson, dans un communiqué de presse. "Les joueurs PC devraient définitivement faire une liste de souhaits sur Steam maintenant, mais nous introduisons également le monde tordu de Deceit pour les joueurs sur console pour la première fois lorsque Deceit 2 sortira sur les consoles PlayStation et Xbox cette année."

Le jeu Deceit 2 se dévoile et il sera disponible cette année.