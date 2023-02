Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night est un jeu de rôle gothique d’horreur et d’action à défilement horizontal qui se déroule dans l’Angleterre du XIXème siècle. Une force paranormale a fait surgir un château infesté de démons, révélant avec lui des éclats de cristal imprégnés d’une puissance magique considérable. Vous incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Pour sauver l’humanité, Miriam doit se frayer un chemin à travers le château et vaincre l’invocateur, Gebel. Récupérez, fabriquez, et déverrouillez une vaste gamme d’armes, d’équipements et de butin pour vaincre les innombrables serviteurs et démons de l’enfer qui vous attendent dans ce jeu créé par le légendaire Kogi Igarashi !

Destiny 2 : La Reine Sorcière

L’extension La Reine Sorcière est ouverte pour toutes et tous jusqu’au 26 février 2023. C’est le moment idéal pour rassembler vos amis et explorer le monde du trône pour gagner des Exotiques que vous pourrez conserver après la fin de ce week-end gratuit avant de vous aventurer dans Destiny 2 : Éclipse.

Dragon Ball: The Breakers

Un jeu d’action asymétrique en ligne dans lequel une équipe de sept citoyens ordinaires tente de fuir le raider (un rival classique de Dragon Ball comme Cell, Freezer ou Buu) qui la pourchassera et évoluera en cours de jeu en une force irrépressible. S’échapper ne sera pas un jeu d’enfant. Jouez en équipe avant qu’il ne soit trop tard, mais la décision du Raider ou d’un autre Survivant pourrait vous obliger à poursuivre en solitaire. Quel sera votre style de jeu ?

Les jeux du week-end pour le programme des Free Play Days sont dévoilés.Si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 27 février à 7h59, heure française.