Undawn transporte les joueurs dans un monde immense constitué de terrains distincts comme des plaines, des mines, des déserts, des marais et des villes abandonnées, chaque terrain ayant son propre écosystème et ses propres dangers. Les joueurs devront braver la pluie, la chaleur, la neige et les tempêtes, tout en suivant l’indicateur de survie de son personnage pour rester en vie face à des obstacles insurmontables. Les survivants devront travailler ensemble pour reconstruire leurs villages et établir une civilisation, en s'appuyant sur une construction de base robuste et en ajoutant plus de 1,000 types de meubles et structures.



Pour protéger leurs maisons, leurs alliés et ce qu’il reste de l’humanité, les joueurs devront utiliser une grande variété d’armes et d’armures. En plus des armes standard, les survivants peuvent aussi utiliser d’autres équipements tactiques, notamment des armes de mêlée, des drones, des bombes-leurres, des tourelles automatiques et plus encore pour égaliser les chances.

Le jeu Undawn, RPG de survie post-apocalyptique en monde ouvert du développeur LightSpeed Studios, dévoile un nouveau trailer.Le jeu sera disponible gratuitement avec la possibilité de faire des achats dans le jeu avec IOS, Android et PC.Une date de sortie du jeu et plus d’informations seront disponibles prochainement.