Préparez-vous à combattre la chaleur et lisez tous les détails de Call of Duty : Mobile - Saison 2 : Heavy Metal sur Android et iOS :



Nouvelle carte MP - Diesel - Apparue pour la première fois dans Call of Duty : Black Ops Cold War, Diesel plonge les joueurs dans une station-service délabrée située sous le soleil brûlant du désert.

Deux nouveaux modes MP - Tentez votre chance dans Contrôle du chaos, une nouvelle variante de Contrôle, ou réalisez vos rêves de chasseur de méchas dans l'Affrontement de Goliaths, où les joueurs apparaîtront en tant que Goliath et tenteront d'atteindre un point de capture où ils seront récompensés par des batteries à collecter pour une foule d'améliorations.

Nouvelle classe de BR - Lanceur Ravager - Placez une tourelle sentinelle qui attaquera automatiquement les ennemis à portée, ou passez au missile à DMG élevé pour verrouiller, suivre et détruire les véhicules.

Nouvelles armes, accessoires et atout - Choisissez la nouvelle arme Maddox, un fusil d'assaut très équilibré, améliorez votre arme avec l'accessoire signature M4 - Lance grenade de canon, ou augmentez votre niveau avec le nouvel atout "Soutien aux unités".

Les joueurs peuvent également s'attendre à une variété de mises à jour et d'améliorations du jeu dans Call of Duty : Mobile - Saison 2 : Heavy metal en plus des nouveaux défis saisonniers, des tirages au sort, et plus encore, qui sortiront dans la boutique au lancement et au cours de la saison.

Call of Duty : Mobile dévoile sa Saison 2 : Heavy Metal.L'ère post-apocalyptique est arrivée dans Call of Duty : Mobile, la deuxième saison de 2023 - Saison 2 : Heavy Metal. Avec un lancement le 23 février à 02h00 CEST, seuls les meilleurs guerriers de la route pourront dompter cet enfer désertique post-apocalyptique.Call of Duty : Mobile - Saison 2 : Heavy Metal offre aux joueurs la possibilité de gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses du Passe de Combat avec un nouveau contenu gratuit et premium, y compris des opérateurs tels que Domino - Tactiques d'intimidation et l'inédit Deadman, ainsi que le fusil d'assaut Maddox, l'atout "Soutien aux unités", des plans d'arme, des cartes d'appel, des charmes, des points Call of Duty (CP), et bien plus encore à découvrir tout au long de la saison !