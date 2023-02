Daymare 1994: Sandcastle est un survival-horror à la troisième personne développé par l'équipe italienne d'Invader Studios, qui est basée près de Rome.



Les joueurs incarneront l'agent spécial Dalila Reyes, une ancienne espionne du gouvernement travaillant désormais pour l'unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search), dans le but de pénétrer dans le centre de recherche expérimentale le plus avancé des États-Unis.



Vous devrez avoir les nerfs solides, car dans l'obscurité de cette structure souterraine labyrinthique, une ombre tout aussi glaciale que mortelle est prête à se déchaîner !



Associant ennemis féroces, mécanismes de jeu d'action hardcore, énigmes environnementales, bande sonore palpitante, une liberté d'exploration et une bonne dose de frayeur, Daymare: 1994 Sandcastle est un parfait mélange des genres.

Leonardo Caltagirone, fondateur de Leonardo Interactive, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée dans les boutiques en ligne et physiques de Daymare: 1994 Sandcastle, un projet attendu à portée internationale fait à 100% en Italie. Le travail quotidien avec l'équipe de développement d'Invader Studios a permis la création d'un jeu qui, nous en sommes sûrs, fera vibrer les fans de survival horror."



"Après des années de travail acharné, nous sommes vraiment fiers d'annoncer le mois de sortie de Daymare: 1994 Sandcastle" ajoute Alessandro De Bianchi, dirigeant de Invader Studios et Game Director de Daymare: 1994 Sandcastle. "Ce deuxième chapitre de la saga Daymare concrétise tout le dévouement d'Invader Studios à offrir aux joueurs une expérience de jeu aussi immersive que terrifiante. Nous avons investi d'importantes ressources et utilisé les technologies les plus avancées disponibles pour créer un jeu qui, tout en s'inspirant des grands succès de "l'âge d'or" des années 90, présente aussi une proposition moderne et innovante aux fans des jeux d'horreur. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de notre éditeur, Leonardo Interactive, qui a immédiatement adhéré à notre vision et a favorisé une synergie entièrement italienne, déterminée à faire croître et à consolider notre industrie au niveau international. Nous sommes convaincus que les fans apprécieront notre travail."

Le jeu Daymare 1994: Sandcastle, du développeur Leonardo Interactive, sera disponible en Mai 2023 sur sur PC/Steam, XBOX Series X|S, PlayStation 5, XBOX One et PlayStation 4.