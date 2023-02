Le jeu Greyhill Incident se date enfin et il faudra attendre le 16 juin 2023, pour mettre la main sur le jeu des développeurs de chez Refugium Games.Greyhill Incident sera disponible en édition physique "Abducted Edition" sur Playstation 4 et Playstation 5 le 16 juin 2023.

Chaque exemplaire de l'Abducted Edition inclura en bonus : Un guide de création de couvre-chef en aluminium Une coupure de journal relatant la première invasion La bande-son et des fonds d'écran au format numérique

Greyhill Incident est un survival-horror narratif dont l'histoire se déroule au début des années 90. Dans la peau de Ryan Baker, équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son fidèle revolver, l'histoire vous emmène à travers le quartier atmosphérique de Greyhill, qui est envahi par des ovnis et des aliens gris.

