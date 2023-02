Dans un futur pas trop lointain. L'Amérique a été déchirée par une force sauvage connue uniquement sous le nom de "Miasme".



Rencontrez Elvis, un jeune homme amené dans la ville minière de Sedentary alors qu'il était bébé. Laissé par sa mère aux soins d'un "frère" aîné robotique et doté d'un gant mystérieux avec lequel il peut contrôler le Miasma.



Rejoignez les frères dans une quête à travers un désert post-apocalyptique pour trouver les réponses dont ils rêvent. Des réponses qui pourraient changer à jamais le cours de l'histoire humaine.



Par les créateurs de Mutan t Year Zero: Road to Eden , voici une aventure tactique magnifiquement conçue que vous n'oublierez pas.

Le jeu Miasma Chronicles du développeur The Bearded Ladies, se dévoile avec 17 minutes de gameplay en pré-alfa.