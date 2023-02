Dans "Spells & Secrets", vous êtes un élève de première année en arts magiques, arrivant à l'Académie de Greifenstein. Dans un monde et une époque semblables aux nôtres, vous êtes enthousiaste à l'idée de vivre et d'apprendre avec vos camarades de classe et vos professeurs dans cet impressionnant château magique.



Un étrange incident survenu lors de votre premier jour jette l'école dans la tourmente. C'est à vous de sauver le château en constante évolution et de sauver vos camarades de classe perdus. Utilisez vos sorts de manière créative pour combattre les créatures magiques, explorez les terrains de l'école et découvrez les secrets du château pour révéler le mystère qui l'entoure.

Le jeu Spells & Secrets, du développeur indépendant Alchemist Interactive, aura droit à une version boîte sur Switch et PlayStation 5.Spells & Secrets sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 d'ici la fin du deuxième trimestre 2023.