Pouvez-vous me faire une visite non-audio de Death Inc. ?



Bien sûr ! Death Inc. est LA méga société leader de l’au-delà en charge du traitement des âmes. En tant qu'empire commercial tentaculaire, Death Inc. possède de nombreux départements morbides - comme le département de la pollution industrielle, qui déborde de charme, et le département des maladies physiques qui vous coupera le souffle. Chaque département est dirigé par un exécutif puissant, connu sous le nom de "Fléau", mais malheureusement pour vous, ils ont décidé de se rebeller, vous laissant plus de travail à faire, vous devrez donc affronter leurs capacités mortelles et leur montrer qui est le patron.

Le trailer “Visite guidée de Death Inc.” présente les différents départements et Fléaux de Death Inc.Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et PC le 22 mars.