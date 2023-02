C'est désormais officiel, les jeux du PS+ Extra et Premium sont dévoilés. Tous les jeux seront disponibles dès le mardi 21 février.Horizon Forbidden West | PS4, PS5Resident Evil VII: Biohazard | PS4Scarlet Nexus | PS4, PS5Borderlands 3| PS4, PS5The Quarry | PS4, PS5Outriders | PS4, PS5Tekken 7 | PS4Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4Earth Defense Force 5 | PS4Oninaki | PS4Lost Sphear | PS4I am Setsuna | PS4The Forgotten City | PS4, PS5No Straight Roads | PS4The Legend of Dragoon | PS1Wild Arms 2 | PS1Harvest Moon: Back to Nature | PS1Destroy All humans! | PS4